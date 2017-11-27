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Сборная Тюменской области примет участие в национальном чемпионате "Абилимпикс"

15:26 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Сборная Тюменской области примет участие в национальном чемпионате "Абилимпикс"/mintrudnso.kremlinrus.ru

14 человек представят Тюменскую область в национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс"-2017. Он пройдет в Москве 1-3 декабря. 

Тюменцы продемонстрируют умения в 14 компетенциях в области медицины, социальной работы, информатики, пищевой промышленности, слесарного дела и электроники.

Участник чемпионата в компетенции "Администрирование баз данных" Владимир Мацкевич из колледжа информатики и связи впервые прогуляется по Москве. Рассказывает, что для него попадание в команду было неожиданным и приятным сюрпризом, учитывая сложные задания отборочного тура. 

"Мне хотелось проверить свои силы, участие и победа в конкурсе придали уверенности в себе и своих знаниях, заставив забыть об ограниченных возможностях здоровья.  В будущем я надеюсь развиваться в своей отрасли и получить работу в престижной компании", - рассказал Владимир Мацкевич.  

Помощь в трудоустройстве людей с ограничениями по здоровью и улучшение общественного восприятия их профессиональных возможностей - главные задачи организаторов и экспертов чемпионата. По данным руководителя регионального центра развития "Абилимпикс" Ирины Микрюковой, тюменцы принимают участие в конкурсе в третий раз, помощь в подготовке им оказывают эксперты-профессионалы в своей сфере, которые тоже вошли в состав делегации. Они делятся с участниками опытом, а также оказывают психологическую поддержку. Как говорят делегаты, для людей с инвалидностью участие в подобных мероприятиях - серьезная проверка на прочность.    

"Это бывает непросто из-за состояния здоровья, к тому же комплексы дают о себе знать. Не каждый человек сможет это преодолеть. Я тоже волнуюсь перед поездкой, но ехать нужно. Пришло время посмотреть на других людей, сделать выводы и открыть новые горизонты. Эту поездку я считаю подарком", - говорит участница в компетенции "Психология", директор современного психологического центра UnFOLD  Екатерина Уколова. - Отборочный тур был сложным - пять заданий, которые заставили мобилизовать все знания. Я увидела свои плюсы и минусы, над которыми нужно поработать. Думаю, мой опыт поможет в московском туре".   

Повторить прошлогодний успех и постараться превзойти предшественников пожелали участникам команды на последнем организационном сборе в Тюмени. В чемпионате-2016 тюменцы завоевали четыре призовых места, в том числе три первых. Впрочем, подчеркивают провожающие, число наград - не самый важный итог соревнований.   

"В этом году у нас в два раза больше участников, конечно, хотелось бы и медалей в два раза больше. Но это не главное. Хочется, чтобы вы развеялись, посмотрели на других и себя показали", - обратилась к участникам директор департамента труда и занятости Тюменской области Надежда Мазуркевич.  

Татьяна Ковалева

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Теги: Абилимпикс

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