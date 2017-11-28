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 Детям предложили нарисовать дворик мечты

08:47 28 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Объявлен международный конкурс детского рисунка "Дворик твоей мечты". Дедлайн 15 декабря.

К участию приглашаются дети от 4 до 12 лет со всего мира.

Задание конкурса — что бы вы поставили на своем заднем дворике, если бы могли поместить туда ваши любимые вещи? Нарисуйте свой воображаемый дворик мечты и опишите его особенности.

Возрастные категории:

Официальная группа Вконтакте сообщит подробности участия. 

Победитель в каждой категории получит набор для игр на свежем воздухе. Возможно получение приза в виде денежного эквивалента (150 долларов).

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Теги: конкурсы

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