Детям предложили нарисовать дворик мечты

yardkit.com

Объявлен международный конкурс детского рисунка "Дворик твоей мечты". Дедлайн 15 декабря.

К участию приглашаются дети от 4 до 12 лет со всего мира.

Задание конкурса — что бы вы поставили на своем заднем дворике, если бы могли поместить туда ваши любимые вещи? Нарисуйте свой воображаемый дворик мечты и опишите его особенности.

Возрастные категории:

Официальная группа Вконтакте сообщит подробности участия.

Победитель в каждой категории получит набор для игр на свежем воздухе. Возможно получение приза в виде денежного эквивалента (150 долларов).