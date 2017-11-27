Тобольская труппа признана лучшей на всероссийском театральном фестивале

Фото: Тобольский драматический театр

Спектакль Тобольского драматического театра "Пикник" по пьесе испанского драматурга Фернандо Аррабаля признан победителем в номинации "Лучший актерский ансамбль" на Всероссийском фестиваль "Сотоварищи" в городе Таре Омской области.

Напомним, что антивоенная сюрреалистическая комедия в исполнении тобольских актеров произвела огромное впечатление на зрителей и жюри фестиваля. Так, председатель жюри фестиваля Павел Руднев подчеркнул, что рискнуть заявиться с пацифисткой, антивоенной темой - это очень серьезно.