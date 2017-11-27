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Тюменцы смогут меньше платить за проезд в общественном транспорте

17:13 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменцы смогут меньше платить за проезд в общественном транспорте. Фото ИА "Тюменская линия"

Дифференцированный тариф на оплату проезда в городских автобусах появится в Тюмени.

С 1 января 2018 года разовая поездка в общественном транспорте будет стоить 25 рублей, однако при безналичной оплате сумма уменьшится на один рубль.

"Буквально сегодня, 27 ноября, подписано соответствующее постановление. Со следующего года при оплате наличными проезд будет стоить 25 рублей, при безналичном расчете — 24", - пояснил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Ташланов.

Сэкономить на проезде тюменские держатели банковских карт смогут только в автобусах средней и большой вместимости, в маршрутных такси безналичного расчета пока не предусмотрено. Перевести их на систему оплаты проезда банковскими картами в администрации планируют позже.

Помимо этого, компания Mastercard с 1 декабря 2017 года при оплате проезда своими бесконтактными картами поможет тюменцам и гостям города сэкономить пять рублей на каждой поездке. По словам представителя компании Алексея Григорьева, такая приятная скидка будет действовать несколько месяцев. На вопрос о том, будут ли суммироваться скидки, он заверил, что с этим вопросом в Mastercard определятся ближе к 2018 году, так как дифференцированный тариф, инициированный администрацией, начнет действовать только с 1 января.

Напомним, переход на систему безналичного расчета в общественном транспорте Тюмени начался в 2016 году, тогда в пилотный проект вошли 80 городских автобусов. Теперь такая возможность есть практически на всех маршрутах в автобусах средней и большой вместимости.

Дарья Казакова

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Теги: проезд , общественный транспорт , тарифы

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