Тюменские школьники выбирали профессию на фестивале

t-l.ru

Более 4,5 тыс. школьников стали участниками пятого профориентационного фестиваля "ПрофиБудуЯ". Его организатором является Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района. На мероприятии подростки узнали много интересного о профессиях, учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования, условиях поступления и обучения. Презентацию подготовили студенты вузов и колледжей.

Как отметила начальник отдела профориентации Центра занятости населения Наталья Цацкина, фестиваль "ПрофиБудуЯ" с каждым годом собирает все больше школьников: если в прошлом году его посетило более 2 тыс. подростков и их родителей, то в этом году в два раза больше.

В рамках фестиваля состоялись мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, выпиливанию разделочных досок, особенностям работы в AvtoCAD, трехмерному моделированию деталей, садоводству и многим другим направлениям.

Фестиваль "ПрофиБудуЯ!" подарил школьникам массу впечатлений и дал толчок к дальнейшему выбору учебного заведения.