Тюменец получил условный срок за регистрацию более ста мигрантов

Фото следственного комитета РФ

Мужчину, виновного в фиктивной регистрации мигрантов, осудили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 41-летний мужчина с 20 февраля по 1 июня 2017 года прописал в своей квартире 111 граждан из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Молдовы. При этом тюменец не намеревался предоставлять гостям жилье для проживания.

Суд приговорил нарушителя к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.