Житель Когалыма осужден за насилие над двумя северянками

Фото: СКР

23-летний житель Когалыма осужден и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за преступления против двух северянок.

Как сообщает СУ СКР по ХМАО, в марте 2017 года ночью он отдыхал в ресторане, зашел в дамскую комнату и под угрозами изнасиловал одну из посетительниц. Опасаясь за свою жизнь и не желая предавать огласке произошедшее, женщина не стала обращаться в полицию.

Менее чем через месяц молодой человек был задержан сотрудниками полиции за попытку совершения другого изнасилования. Дама вышла из ночного клуба, мужчина последовал за ней до подъезда дома. Там он напал на даму, но она оказала активное сопротивление. Затем юношу задержали сотрудники полиции.