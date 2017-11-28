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Победители "МозгоБойни" получили подарки от исторического парка "Россия - моя история"

15:54 28 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото организаторов «МозгоБойни» в Тюмени

Более 300 человек приняли участие в юбилейной 35 игре "МозгоБойня", которая прошла в ресторане "Максимилианс" в Тюмени 27 ноября. Партнером проекта впервые выступил исторический парк "Россия – моя история".

"Мы рады этому сотрудничеству. Считаю, что открытие мультимедийного парка – важное событие для города и региона", - отметила организатор "МозгоБойни" в Тюмени Анна Панас.

Она рассказала, что в рамках игры каждый участник получил открытки с полезной информацией о парке. В шестом раунде прозвучал специальный вопрос от проекта "Россия – моя история". И, конечно, победителям достались отличные призы – брендированные ежедневники и толстовки.

"МозгоБойня" - это популярная федеральная франшиза. В нее играют больше 100 городов России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья: Беларусь, Украина, США, Канада, Израиль, Германия.

"В Тюмени поединки проходят больше года и их уже успели полюбить тюменцы", - отметила Анна Панас.

По ее словам, в игре могут принимать участие все желающие, нет ограничений ни по возрасту, ни по роду занятий.

"Участвуют люди самого разного возраста. Наравне со взрослыми на вопросы отвечают и подростки, которые отлично справляются с самыми сложными заданиями. Играют все от студентов и юристов, до врачей, нефтяников и банкиров. Свои силы в "МозгоБойне" впервые попробовала сборная "Историки", куда вошли сотрудники исторического парка "Россия – моя история", - добавила она.

Основная задача игры, не проверить знания, а дать людям возможность отдохнуть, провести весело время.

Методист исторического парка "Россия – моя история" Мария Бородина отметила, что игра интересная. "Мы показали достойный результат – вошли в первую десятку. Я испытала много позитивных эмоций, вместе с тем, получила новые знания. Думаю, что обязательно примем участие в следующей "МозгоБойне" в расширенном составе. У команды парка "Россия – моя история" есть все шансы на победу", - заявила она.

Следующая игра "МозгоБойня" пройдет 11-12 декабря. Стоимость составляет 300 рублей с человека.

Ирина Шемякина

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Теги: исторический парк «Россия - моя история»

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