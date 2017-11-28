Арт-объект WorldSkills Russia открыли в Тюмени

Арт-объект WorldSkills Russia открыли в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

В четырех символичных цветах WorldSkills Russia оформили арт-объект, посвященный региональному чемпионату "Молодые профессионалы", который открыли в межрегиональном центре компетенций при Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса 28 ноября.

Конструкция размером 2,75 на 2 метра напоминает детские счеты: на 34 кубах изображены символика чемпионата с названием каждой компетенции. Переворачивая кубы, зрители знакомились с историей международного конкурса, отвечали на вопросы и выполняли задания.

Арт-объект оформлен в фирменных цветах WorldSkills Russia. Зеленый - символ роста и развития, красный – энергии и вдохновения, синий – безопасности и защищенности, желтый – радости и оптимизма.

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Зрителям напомнили, что впервые Россия стала участницей WorldSkills Entertainment в 2013 году: в германском Лейпциге тюменец представил страну на всемирном соревновании. В состав национальной сборной вошел студент Тюменского государственного университета Александр Горбачев, который защитил честь России в компетенции сетевое и системное администрирование. По сей день сфера IT-технологий остается одной из сильнейших компетенций для тюменских конкурсантов, рассказала руководитель регионального координационного центра чемпионата на территории Тюменской области Ирина Микрюкова. Она напомнила, что около месяца назад в Тюмень привез золото сотрудник лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ Леонид Шмаков, завоевавший наивысшую награду международного чемпионата WorldSkills International в Абу-Даби. Там же в компетенции отделочные работы медальоном за мастерство наградили Ольгу Ячменёву.

По словам Ирины Микрюковой, высокий уровень тюменцев обуславливается многими факторами. После участия и даже победы конкурсанты не расслабляются, а продолжают тренировки и подготовку к следующим чемпионатам. Сейчас международную тренировку в Германии проходят тюменские строители.

Юбилейный региональный чемпионат соберет в областной столице более 200 участников из Казани, Кургана, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Волгограда, Москва и Тюмени с 5 по 7 декабря на пяти площадках межрегионального центра компетенций.

Арт-объект WorldSkills Russia открыли в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

"Каждый следующий чемпионат отличается насыщенностью площадок. Несмотря на то, что у нас есть традиционные площадки, которые мы организуем в пятый раз, каждый оснащается новыми материалами и технологиями, которые используются или только внедряются на производстве. А наши ребята уже должны показать мастерство на чемпионате. Площадки помогают организовать партнеры – уже более 20 тюменских компаний присоединились к организации конкурса", - рассказала Ирина Микрюкова.

Участники чемпионата будут состязаться в ремонте автомобилей, поварском деле, сварочном мастерстве, умении создавать вкусную выпечку, делать прически и десяткам других дел. В межрегиональном центре компетенций соберутся представители 16 компетенций, среди которых – "Дошкольное воспитание", "Графический дизайн", "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Ресторанный сервис" и другие.

К состязаниям нового сезона на тюменской площадке добавились - управление железнодорожным транспортом, туризм, производство мебели, предпринимательство, физкультура и спорт, промышленная автоматика и визуальный мерчендайзинг.

"Визуальный мерчендайзинг – это интереснейшая компетенция, то с чем мы сталкиваемся ежедневно, посещая торговые центры. Над тем, как представлен товар, работают профессионалы, которые захватывают наше внимание и привлекут нас. Вообще у нас достаточно представительный чемпионат: наши ребята примут участие в 34 компетенциях, которые можно разделить на сферы – IT-технология, транспортная логистика, сфера услуг, дизайна, строительства. Это обусловлено рынками труда и образовательных услуг", - считает Ирина Микрюкова.

После регионального конкурса молодых профессионалов ждет отборочный этап. А в августе финалистов примет Южный Сахалин. Открытие тюменского этапа - регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдет 4 декабря в ДК "Нефтяник", начало в 16 часов.

Арт-объект WorldSkills Russia открыли в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина