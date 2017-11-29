В Тюмени ищут тендерного эксперта с зарплатой в четверть миллиона рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Рейтинг самых привлекательных и высокооплачиваемых вакансий в Тюменской области за ноябрь 2017 года составила служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

В Топ-5 наиболее востребованных сфер у работодателей Тюменской области вошли: "Продажи" (34% от общего рынка вакансий), "Строительство, недвижимость" (17%), "Производство" (10%), "Рабочий персонал" (10%) и "Начало карьеры" (9%).

Самыми дорогими вакансиями ноября стали предложения для тендерного эксперта с вознаграждением от 250 тыс. рублей и для начальника бюро главных инженерных проектов с вознаграждением от 110 тыс. рублей.

В Тюмени требуется главный врач с зарплатой от 100 тыс. рублей, в Тобольске - учитель бизнес-английского и директор филиала. Оба претендента смогут получать от 100 тыс. рублей.