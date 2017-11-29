Школьники освоили азы интернет-журналистики

Более 200 школьников из 19 районов области участвовали в первом образовательном модуле проекта "Медиастрана", посвященного интернет-журналистике.

Как сообщает департамент образования и науки региона, команды юнкоров посетили несколько площадок, где встретились с экспертами в сфере медиа, побывали в студии Moi-portal.ru, поучаствовали в мастер-классах по работе корреспондента и записи интервью, практиковались в записи видеовизиток своих команд.

Также школьникам рассказали, как создавать и писать интернет-блоги. Практикующие журналисты показали будущим коллегам возможности различных интернет-ресурсов для размещения новостей.

Кроме этого первый образовательный блок ознакомил участников с правилами ведения социальных сетей и безопасности в Интернете.

В завершение модуля ребята получили домашние задания – написать посты в соцсетях (теперь уже по всем правилам) и разместить новость на сайте moi-portal.ru, используя изученные средства и приемы. За лучшие домашние задания команды будут получать бонусы, которые добавятся к результатам на фестивале школьных СМИ.

Напомним, проект "Медиастрана" включает в себя пять образовательных модулей по интернет-, радио- теле- и печатной журналистике, а также по связям с общественностью. Он стартовал в ноябре и завершится областным фестивалем школьных СМИ в апреле 2018 года. Наиболее успешные резиденты "Медиастраны" получат приглашения на стажировки в пресс-службы госструктур, путевки на летние многопрофильные смены и приятные бонусы от партнеров.

Следующий модуль, посвященный тележурналистике, состоится в Тюмени 16 декабря.

Следить за развитием проекта можно в официальной группе "Медиастраны" Вконтакте.