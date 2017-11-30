На Холодильной отключат светофоры

tgt72.ru

Четыре светофора отключат в Тюмени 30 ноября с 9 до17 часов.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения будут обесточены объекты в районе автобазы на ул. 50 лет ВЛКСМ; на пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Холодильной; в районе школы №5 по ул. Холодильной; на перекрестке ул. Холодильной и ул. Малыгина.

Пользователей автомобильных дорог Тюменьгортранс просит принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.