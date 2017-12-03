В Тюменской области продолжается осенний призыв

mil.ru

В Тюменской области продолжается осенний призыв. 1 тыс. 900 ребят планирует направить Тюменская область в Вооруженные силы Российской Федерации до 31 декабря.

Депутат Тюменской городской думы, полковник Валерий Бровкин встречается с призывниками. Он рассказал "Тюменской линии", каким видит современного воина, чего ждет от молодежи.

"Ребята сейчас призываются в армию хорошие, грамотные, нацеленные на службу Отечеству. Вопросы задают серьезные. Многие имеют среднее и высшее профессиональное образование. Это важно, ведь армия изменилась. Срок службы – один год. За это время нужно не только стать физически крепким и умелым бойцом, необходимо в сжатые сроки овладеть воинской специальностью, а это непросто. Появилось новое вооружение, оборудование. Но и солдатам сейчас легче – все работы по обслуживанию в военных городках переданы вольнонаемным. Нет нарядов на кухню, солдаты не моют полы в казарме. Они полностью сосредоточены на службе", - отмечает Валерий Александрович.

Задают призывники вопросы и возможной дедовщине. Бровкин успокаивает: неуставные отношения в российской армии остались в прошлом. Однако совет опытный офицер все-таки дает. Если есть в подразделении какая-то несправедливость, то не надо молчать, а доложить по команде. вот тревожить мам жалобами не стоит, самим потом стыдно будет – взрослые люди, мужчины.

Валерий Бровкин считает, что тюменские ребята идут в армию с правильным настроем. В регионе реализуются серьезные патриотические проекты. Воспитание молодежи в духе служения Отечеству стало системной работой. Офицер и общественник отмечает, что лучшими проектами, на его взгляд, являются поисковое движение, Кузнецовская тропа, фестиваль Димитриевкая суббота.

Кашкарова Елена