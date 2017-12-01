up

1.12.2017 пятница

EUR 69.5185

USD 58.5814

В Тюмени -10..-12 С 1 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тобольске открыли автобусный маршрут от Кремля к пригородным поездам и обратно

15:21 01 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ИА "Тюменская линия"

Автобусный маршрут №5 открыт в Тобольске 1 декабря. Он ориентирован прежде всего на график пригородных поездов сообщением Тобольск - Тюмень и обратно. 

Как сообщает Тобольское ПАТП, туристам будет удобно добираться сразу с железнодорожной станции до древнего Кремля. Кроме того, маршрут захватит и автовокзал. 

Правда, автобус будет пока ходить редко, поэтому пассажирам следует запомнить время отправления. 

В направлении Кремля автобусы начинают следовать  от железнодорожного вокзала в 11 часов 5 минут и в 22 часов 45 минут. От автовокзала к Кремлю -  в 11 часов 35 минут и в 23 часов 14 минут. 

От Кремля к железнодорожному вокзалу автобус отправится в 6 часов и 16 часов 50 минут. От автовокзала к станции - в 6 часов 18 минут и 17 часов 9 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Тобольск , туризм

Последние новости

16:38 Таможенники нашли контрабанду ювелирных изделий в мужских носках
16:35 В Тюмени появится интеллектуальный остановочный комплекс
16:27 В Салехарде из шести тысяч блоков льда сделают сказку
16:16 Ученые ТюмГУ создадут первый в мире конвертер клинописных знаков
16:05 Первый в России тюменский завод по производству лизина решит вопросы импортозамещения
15:54 Новогодние приключения Алисы представят в Тюменском театре кукол
15:43 Тюменские полицейские задержали серийного грабителя
15:32 Тюмень принимает финал Всероссийского конкурса "ТЭФИ-Регион" Фото
15:21 В Тобольске открыли автобусный маршрут от Кремля к пригородным поездам и обратно
15:10 В Тюмени чествовали участников поискового движения Фото
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Первый в России тюменский завод по производству лизина решит вопросы импортозамещения

В Тюменской области ввели в эксплуатацию третью очередь завода "АминоСиб"

Губернатор открыл мебельную фабрику в Ишиме

Политика

На встрече в Ишиме единороссы Тюменской области обсудили федеральный бюджет

Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

Ямал впервые проведет ротацию чиновников

Экономика

Развязку Тюмень – Боровский - Богандинский начнут строить в 2018 году

Хозяйства области заготовили корма на зиму с запасом

Банк "Открытие" оказал поддержку конкурсу профмастерства "Педагог года"

Общество

В Тюмени появится интеллектуальный остановочный комплекс

В Салехарде из шести тысяч блоков льда сделают сказку

Ученые ТюмГУ создадут первый в мире конвертер клинописных знаков

Спорт

В Ханты-Мансийске прошли соревнования по теннису на призы банка "Открытие"

Тюменская фигуристка добилась успеха на всероссийских соревнованиях

Тюменские биатлонисты поборются за золото Кубка России

Происшествия

Таможенники нашли контрабанду ювелирных изделий в мужских носках

В Заводоуковске должностные лица брали взятки с предпринимателей

Жительница Вагайского района заразила односельчанина ВИЧ-инфекцией
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+