В Тобольске открыли автобусный маршрут от Кремля к пригородным поездам и обратно

Фото: ИА "Тюменская линия"

Автобусный маршрут №5 открыт в Тобольске 1 декабря. Он ориентирован прежде всего на график пригородных поездов сообщением Тобольск - Тюмень и обратно.

Как сообщает Тобольское ПАТП, туристам будет удобно добираться сразу с железнодорожной станции до древнего Кремля. Кроме того, маршрут захватит и автовокзал.

Правда, автобус будет пока ходить редко, поэтому пассажирам следует запомнить время отправления.

В направлении Кремля автобусы начинают следовать от железнодорожного вокзала в 11 часов 5 минут и в 22 часов 45 минут. От автовокзала к Кремлю - в 11 часов 35 минут и в 23 часов 14 минут.

От Кремля к железнодорожному вокзалу автобус отправится в 6 часов и 16 часов 50 минут. От автовокзала к станции - в 6 часов 18 минут и 17 часов 9 минут.