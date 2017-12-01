В Тюмени появится интеллектуальный остановочный комплекс

Тюменская линия

Всероссийский Smart City & IoT Хакатон – 48-часовой непрерывный марафон разработчиков умных систем и технологий - стартовал в Тюменском индустриальном университете.

"Ребята будут на протяжении 48 часов заниматься творчеством. Соревнование проходит в режиме онлайн. Этот конкурс проверяет не только умение придумать датчики или написать программу, но и суметь защитить свои проекты. Проекты должны иметь практическое значение для изменения среды или изменения себя, если это касается образовательных программ", - добавила и. о. ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.

За победу борются более 70 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Волгограда, Новосибирска, Владивостока, Томска, Иркутска и других городов. Основные темы Хакатона - "Умная дорога и интеллектуальная транспортная система", "Умный офис", "Умное ЖКХ", "Видеоаналитика и безопасность", "Умный дом", "Мобильные приложения", "Прикладные задачи".

В рамках Smart City & IoT Хакатон состоится Hackathon Kids – конкурс по робототехнике и программированию для школьников 3–11 классов. В нем принимают участие более 140 ребят нашего региона.

"Школьники будут работать в таком же режиме, они и их родители с интересом и желанием откликнулись на участие", - отметила Вероника Ефремова.

Организация и проведение Всероссийского Smart City&IoT Хакатон (включая Hackathon Kids) – одно из ключевых мероприятий проекта Smart City ТИУ, реализуемого в рамках программы развития опорного университета до 2020 года. Проект охватывает более 50 направлений, в разработке которых участвуют 16 учебных кафедр опорного вуза. В настоящее время в вузе ведется разработка концепции Smart City-Тюмень, ее планируют представить городу в 2018 году.

В рамках всероссийского хакатона в ТИУ состоялся круглый стол "Умный город – это только начало", посвященный вкладу умных технологий в развитие Тюмени, перспективам их применения в других городах региона.

Как отметил председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев, во многих городах, в том числе и в Тюмени, есть отдельные проявления современных IT-технологий, которые входят в понятие SmartCity.

"Самая главная задача, которая стоит перед нами, создать спрос и мотивацию. Эти технологии должны развиваться и быть одним механизм, а не отдельными проявлениями в рамках города, как транспорт, безопасность, энергосбережение и т. д. Это самое сложное, но в тоже время и самое интересное", - подчеркнул он.

Депутат Тюменской областной думы Инна Лосева добавила, что все познается в сравнении.

"Я могу сравнить то, что было, и то, что есть. Я помню очереди в детский сад, чтобы записать ребенка, чтобы получить справку, очереди на остановке. Вижу, что Тюменская область в этом плане динамично развивается. То, что есть у нас, - электронная медицинская карта, электронный дневник, развитие МФЦ - для многих регионов Российской Федерации еще в будущем. Отрадно, что молодые ребята хотят сделать среду в городе более эффективной и удобной. Законодательно мы готовы сотрудничать, поможем сформировать нормативно-правовую базу", - заявила она.

В Тюменском индустриальном университете работают над созданием smart парка интеллектуальный остановочный комплекс "Ямская слобода", который появится в исторической части города.

"Он будет отапливаться, будет насыщен цифровыми технологиями, которые будут выполнять разные функции: обеспечивать комфорт и безопасность, информировать о работе транспортной системы города в режиме онлайн", - поделился проректор по научной деятельности опорного вуза Яков Пронозин.

Член политсовета Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель совета директоров компании "Сибинтел-холдинг" Владимир Шевчик заметил, что время — деньги.

"Задача проекта "Умный город" - сэкономить и время, и деньги. Цифровая экономика оптимизирует все бизнес-процессы и делает их абсолютно лояльными, либеральными и честными. Главное, чтобы возникла мотивация: экономить деньги и время за счет умных процессов — это модно, красиво и современно. Порой многие из нас не знают, что они уже делают умные технологии. Даже ГИБДД использует умные технологии, когда устанавливает видеофиксаторы, и водители по почте получают письма о штрафах. Это воспитывает водителей", - добавил он.

Ирина Шемякина