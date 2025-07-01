Строительство бульвара Петра Ершова в Тюмени идет по графику

| Фото: Тюменская облдума | Фото: Тюменская облдума

Строительство нового бульвара в Заречном микрорайоне Тюмени идет по графику. Это отметил руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы, координатор регионального партийного проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов, который в сопровождении руководителя управы Центрального административного округа Евгения Триля ознакомился с ходом строительных работ.

Бульвар назван в честь сибирского сказочника по инициативе жителей микрорайона, сообщил Андрей Артюхов. Инициатива стала одним из победителей народного голосования, которое проводилось в 2024 году. За сквер высказались 18 тысяч тюменцев. В основе оформления нового бульвара будут персонажи знаменитой сказки Петра Ершова "Конек-горбунок".

"Вместо пустыря между проездом Заречный и улицей Эрвье по проекту центра стратегического развития "Сибирь" появится место для семейного отдыха, детские и спортивные площадки, - рассказал Андрей Артюхов. - Уже установлен амфитеатр для массовых мероприятий, рядом с которым будет небольшое кафе".

Новое общественное пространство площадью 17,6 тысячи квадратных метров благоустраивают в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба Тюменской областной думы. Здесь предусмотрены спортивная и игровая зоны, место для велосипедистов, прогулочный лабиринт, выставочный комплекс на тему сказок писателя, арт-объекты, качели и многое другое.

Участники встречи отметили высокий темп реализации проекта, а также качественное выполнение всех запланированных мероприятий.

Борис Олейник