  • 23 июля 202523.07.2025среда
  • USD78,0882
    EUR91,7782
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер юго-восточный

Более 123 тысяч заявлений о регистрации недвижимости обработали в Тюменской области

Экономика, 12:56 23 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 123 тыс. заявлений о регистрации прав на недвижимость обработали в Тюменской области за полгода. Еще 18 тыс. обращений приняли о постановке объектов на кадастровый учет, 14,6 тыс. заявлений - по единой процедуре учета и регистрации, сообщает региональное управление Росреестра.

Также в Тюменской области с января по июнь управление и филиал Роскадастра получили 1,8 млн запросов о предоставлении сведений из единого государственного реестра недвижимости.

При этом средний фактический срок регистрации прав на недвижимость в июне составил 1,8 дня, кадастрового учета - 1,7, в рамках единой процедуры учета и регистрации – 1,7.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Росреестр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:13 23.07.2025Тюменские производители детского развивающего оборудования победили в престижной премии
12:56 23.07.2025Более 123 тысяч заявлений о регистрации недвижимости обработали в Тюменской области
12:34 23.07.2025В Тюменской области до 129,7 % увеличился объем инвестиций
11:49 23.07.2025Агропредприятия Тюменской области произвели продукции на 17,2 млрд рублей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора