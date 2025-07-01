Более 123 тысяч заявлений о регистрации недвижимости обработали в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 123 тыс. заявлений о регистрации прав на недвижимость обработали в Тюменской области за полгода. Еще 18 тыс. обращений приняли о постановке объектов на кадастровый учет, 14,6 тыс. заявлений - по единой процедуре учета и регистрации, сообщает региональное управление Росреестра.

Также в Тюменской области с января по июнь управление и филиал Роскадастра получили 1,8 млн запросов о предоставлении сведений из единого государственного реестра недвижимости.

При этом средний фактический срок регистрации прав на недвижимость в июне составил 1,8 дня, кадастрового учета - 1,7, в рамках единой процедуры учета и регистрации – 1,7.