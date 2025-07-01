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Участники СВО из ХМАО - Югры научились ведению бизнеса в столице

Общество, 12:45 23 июля 2025

Администрация Сургутского района | Фото: Администрация Сургутского района

Участники специальной военной операции, победители конкурса проектов "Бизнес-лаборатория: СВОё дело" из Сургутского района ХМАО - Югры продолжили обучение в Москве. В составе югорской делегации они приняли участие в трехдневном бизнес-интенсиве в рамках деловой программы "Югра – Москва: бизнес-мост", сообщает администрация муниципалитета.

Основы предпринимательства Лилия Бикбулатова и Рифат Зайнетдинов освоили, участвуя в проекте "СВОё дело". Они полностью проработали коммерческие идеи, которые теперь планируют реализовать на практике. Лилия Бикбулатова мечтает об этно-кафе Башкирской кухни в Лянторе, а Рифат Зайнетдинов хочет открыть инклюзивный фитнес-клуб для реабилитации ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья на Белом Яру.

"В рамках поездки в Москву участники проекта получили образовательные навыки по работе маркетплейсов, лично повстречались с депутатом Государственной думы Ольгой Ануфриевой, познакомились с деловым сообществом города Москвы. Также для них была организована экскурсионная программа. Будущие бизнесмены посетили инновационный центр "Сколково", особую экономическую зону "Технополис Москва", головной офис Сбербанка, узнали о реализации успешных проектов местных предпринимателей и международных партнеров, - прокомментировала начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления Сургутского района Елена Мельникова.

Победитель проекта Рифат Зайнетдинов отметил, что образовательная поездка послужила дополнительным импульсом для воплощения идеи в жизнь.

"Главное - общение. Обменялись контактами с московскими представителями бизнеса, узнали условия кредитования от банка, получили знания по работе на маркетплейсе. Поездка была очень интересная и насыщенная. Устали за три дня, но получили массу положительных впечатлений. Хочу поблагодарить правительство Югры и главу Сургутского района Андрея Трубецкого за предоставленную возможность," - поделился Рифат Зайнетдинов.

В поездке югорчан сопровождал врио директора фонда "Инвестиционное агентство Сургутского района" Павел Хоменко. Эта организация создана в Сургутском районе именно для работы с предпринимателями и помощи начинающим бизнесменам в вопросах развития новых направлений в муниципалитете.

"Наш первый поток образовательной программы завершен. Мы с участниками курсов составили финплан, подсчитали объем средств, который необходим для реализации стартапов. Сейчас наша задача найти финансирование. Если не найдем инвесторов, то будем подаваться на грантовые субсидии. Смотрим программы поддержки региональные и федеральные. В случае появления будем заявляться. От получения источника финансирования будет зависеть время старта", - сообщил Павел Хоменко.

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# бизнес , СВО , Сургутский район , ХМАО - Югра

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