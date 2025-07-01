В юргинском лесничестве ухаживают за деревьями, посаженными к 80-летию Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За саженцами хвойных пород, которые были посажены в честь 80-летия Тюменской области, ухаживают в юргинском лесничестве. На участке площадью 3,7 га специалисты проводят агротехнологические процедуры, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Для восстановления леса здесь использовали сеянцы с закрытой корневой системой. Их вырастили в тепличном комплексе Тюменской авиабазы. Приживаемость составила 98,7 % — это высокий показатель, поэтому менять засохшие молодые сосны не потребовалось.

Юргинские лесоводы обрабатывают участок с помощью бороздного культиватора. Такой уход обеспечивает рыхление почвы, удаление сорной травы и лиственных деревьев, которые могут вытеснять лесные культуры.

В департаменте отметили, регулярный уход за лесными культурами — важная часть комплексной работы по восстановлению и приумножению лесов в Тюменской области.