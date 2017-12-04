Долгострой на улице Октябрьской в Тобольске - на контроле губернатора и прокурора области

admtyumen.ru

Около 60 дольщиков жилого дома в Тобольске не могут получить свои квартиры из-за нарушений, допущенных застройщиком "Столицстрой". Дом, расположенный в границах улиц Ремезова - Октябрьская - Ленская, построен в зоне охраны объектов культурного наследия.

Как отмечается на сайте администрации Тобольска, количество этажей у строящегося объекта не должно превышать шести, однако строители самовольно увеличили этажность дома до восьми.

Обращение пострадавших дольщиков на совещании-семинаре с прокурорами Уральского федерального округа в Тобольске озвучил заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев.

"В наш адрес поступило обращение инициативной группы дольщиков этого дома, из него понятно, что вопросы не решены, идут судебные разбирательства, граждане остаются без оплаченных квартир. В чем причина и что сегодня происходит с этим домом?", - поинтересовался Юрий Пономарев у и.о. прокурора Тобольска Айрата Гуссамова.

Он проинформировал, что найден инвестор, готовый завершить строительство дома и ввести его в эксплуатацию. Это ООО "Фасадстрой", заключившее соглашение с компанией "Столицстрой", в отношении которой введена процедура внешнего управления, предусмотренная законом о банкротстве. В строительство дома "Фасадстрой" вложит более 30 млн рублей.

Ускорить решение проблемы мешает то, что дом находится в зоне охраны объектов культурного наследия. На декабрь запланировано проведение историко-культурной экспертизы разработанного проекта, в соответствии с которым будет выделена подзона, где будет действовать регламент, позволяющий завершить строительство. После чего необходимо согласовать вопрос с Министерством культуры.

"Здесь вопрос не столько денежный, сколько технический. Мы ведем эту работу, она непростая, потому что стоит вопрос о возможности увеличения этажей, а для этого надо поменять зональность, чтобы процесс завершился, все дольщики остались удовлетворенными и получили свои квартиры. Понимание вопроса у Минкультуры есть, они ждут заключение от экспертов", - пояснил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Решение вопроса находится на жестком контроле у главы региона. Решить проблему запланировано в течение первого полугодия 2018 года. Прокурор области Владимир Владимиров, в свою очередь, заверил, что лица, нарушившие закон, будут выявлены и понесут наказание в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

Любовь Голышева