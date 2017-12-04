В Тюмени выберут главного бородача

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Центр культуры и творчества "Тюмень" объявил конкурс среди мужчин "Тюменский бородач". Участником может стать любой желающий, у кого есть борода.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать селфи со своей шикарной бородой, выложить фотографию в альбом в группу "ВКонтакте" "Официальные мероприятия Тюмень" с хештегом #тюменскийбородач2018.

Конкурс проходит в следующих номинациях: "Самый стильный бородач", "Вместо елки борода, самый волшебный бородач". Итоги конкурса будут объявлены на открытии елки у тюменского технопарка 23 декабря 2017 года.

Организатором конкурса является Центр культуры и творчества "Тюмень" при поддержке департамента культуры города Тюмени.