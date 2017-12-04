Моржи со всей России приедут покорять Тюмень

Фото ИА "Тюменская линия"

Около 380 поклонников зимнего плавания из 78 городов России и мира зарегистрировались на участие в первом лично-командном чемпионате России и IV Открытом Тюменском кубке по зимнему плаванию.

Они будут представлять более 30 регионов страны, а также Ирландию, Великобританию, Чехию, ЮАР – всего 11 иностранцев. Самому пожилому участнику – 80 лет, самому юному – восемь.

Как рассказал вице-президент Федерации зимнего плавания России, координатор регионального партийного проекта "Моржи Тюмени" Алексей Салмин на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Тюменская линия", это еще не окончательное число участников – уже в первый день соревнований оно может возрасти в несколько раз.

"Как правило, еще несколько команд приезжают прямо перед началом чемпионата. Мы к этому готовы, обустроена площадка в "Олимпийской Ребячке", организовано питание участников, продуман досуг. Тем, кто пожелает после соревнований увидеть город, набережную, музей, мы предоставим транспорт", - рассказал он.

Напомним, соревнования продлятся с 6 по 8 декабря. Это первый чемпионат с момента создания Федерации зимнего плавания России. Как подчеркнул Алексей Салмин, тюменская площадка для подобных состязаний считается одной из самых лучших. Для моржей подготовлен открытый 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками. Всего спортсмены проплывут по 25, 50, 100, 200, 450 метров и посоревнуются в командно-эстафетных заплывах.

Болельщики будут добираться до места соревнований сами, также можно посмотреть онлайн-трансляцию на официальном YouTobe-канале, ссылка будет доступна на официальном сайте чемпионата.

По итогам соревнований сформируют сборную, которая представит страну на чемпионате мира по зимнему плаванию в Таллине в марте 2018 года.

Евгения Шевцова