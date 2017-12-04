up

4.12.2017 понедельник

EUR 69.7478

USD 58.5182

В Тюмени -6..-8 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Моржи со всей России приедут покорять Тюмень

15:10 04 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Около 380 поклонников зимнего плавания из 78 городов России и мира зарегистрировались на участие в первом лично-командном чемпионате России и IV Открытом Тюменском кубке по зимнему плаванию.

Они будут представлять более 30 регионов страны, а также Ирландию, Великобританию, Чехию, ЮАР – всего 11 иностранцев. Самому пожилому участнику – 80 лет, самому юному – восемь.

Как рассказал вице-президент Федерации зимнего плавания России, координатор регионального партийного проекта "Моржи Тюмени" Алексей Салмин на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Тюменская линия", это еще не окончательное число участников – уже в первый день соревнований оно может возрасти в несколько раз.

"Как правило, еще несколько команд приезжают прямо перед началом чемпионата. Мы к этому готовы, обустроена площадка в "Олимпийской Ребячке", организовано питание участников, продуман досуг. Тем, кто пожелает после соревнований увидеть город, набережную, музей, мы предоставим транспорт", - рассказал он.

Напомним, соревнования продлятся с 6 по 8 декабря. Это первый чемпионат с момента создания Федерации зимнего плавания России. Как подчеркнул Алексей Салмин, тюменская площадка для подобных состязаний считается одной из самых лучших. Для моржей подготовлен открытый 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками. Всего спортсмены проплывут по 25, 50, 100, 200, 450 метров и посоревнуются в командно-эстафетных заплывах.

Болельщики будут добираться до места соревнований сами, также можно посмотреть онлайн-трансляцию на официальном YouTobe-канале, ссылка будет доступна на официальном сайте чемпионата. 

По итогам соревнований сформируют сборную, которая представит страну на чемпионате мира по зимнему плаванию в Таллине в марте 2018 года.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: моржи , Алексей Салмин , зимнее плавание , Олимпийская Ребячка

Последние новости

17:21 Мобильные продажи выросли в смартфонах уральцев
17:10 Стартовал отборочный этап олимпиады "Я – профессионал"
17:00 В Сургуте раскрыто тяжкое преступление трехлетней давности
16:49 В Тюмени выберут главного бородача
16:38 Реконструкция битвы за Москву состоится в Тюменском районе
16:27 В Заводоуковске на пожаре найдены тела пожилых супругов
16:16 Студенты колледжей и техникумов Тюмени примут участие в баскетбольном турнире
16:05 Гастролершам из Саратовской области вынесли приговор в Тюмени
15:54 Эксперт рассказала, как оценивают конкурсантов в полуфинале проекта "Лидеры России"
15:43 "Ломоносовский обоз" прибудет в Тюмень и Тобольск в апреле 2018 года Фото
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил победителей регионального конкурса IT-Актив-2017

Агроиндустриальный парк под Ишимом будет работать на экономику города и района

Две школы и детский сад отремонтируют в Ишиме

Политика

Анатолий Карпов поздравил шахматистов с ограниченными возможностями здоровья

В зеленый пояс Тюмени войдут почти шестьдесят семь тысяч гектаров насаждений

На встрече в Ишиме единороссы Тюменской области обсудили федеральный бюджет

Экономика

Тарифы на воду будут расти в пределах федеральных законодательных ограничений

В Тобольске подвели итоги капремонта в 2017 году

В тюменской колонии выпускают новые виды строительных материалов

Общество

Мобильные продажи выросли в смартфонах уральцев

Стартовал отборочный этап олимпиады "Я – профессионал"

В Тюмени выберут главного бородача

Спорт

Студенты колледжей и техникумов Тюмени примут участие в баскетбольном турнире

Бронзу на Кубке мира по лыжным гонкам завоевал Александр Большунов

"Рубин" проиграл "Южному Уралу"

Происшествия

В Сургуте раскрыто тяжкое преступление трехлетней давности

В Заводоуковске на пожаре найдены тела пожилых супругов

Гастролершам из Саратовской области вынесли приговор в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+