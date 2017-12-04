Цифровую экономику и искусственный интеллект обсудят участники Губернаторских чтений

фото ИА "Тюменская линия"

Цифровая экономика и искусственный интеллект станут темой очередных XXXI Губернаторских чтений, которые пройдут в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева 5 декабря.

С основным докладом "Цифровая экономика и искусственный интеллект: состояние и вызовы" на Губернаторских чтениях выступит профессор Московского технологического университета Александр Райков. В рамках свободного микрофона участники встречи смогут задать основному лектору вопросы.

Онлайн-трансляция Губернаторских чтений состоится на официальном портале органов государственной власти Тюменской области и на сайте агентства "Тюменская линия".

Наиболее актуальные и интересные моменты Губернаторских чтений можно прочесть в Твиттере информационного агентства "Тюменская линия". Используя в микроблоге хэштег #чтения72 , читатели смогут в режиме реального времени узнать ключевые моменты доклада Александра Райкова.

Напомним, что проект "Губернаторские чтения" проходит под патронажем главы Тюменской области Владимира Якушева и представляет собой серию публичных выступлений ведущих отечественных ученых.