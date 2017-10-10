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Человеческий капитал важнее денег, золота и нефти, убежден Владимир Якушев

18:56 10 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Бережное отношение к людям, к человеческому капиталу - один из важнейших уроков, которые необходимо усвоить, изучая российскую и зарубежную историю.

Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, комментируя доклад доктора исторических наук, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, профессора Центрально-Европейского университета в Будапеште Алексея Миллера на ХХХ Губернаторских чтениях.

"И в отечественной, и в зарубежной истории происходили страшные вещи. Если взять историю Европы, почитать про Англию, Германию, другие государства - там в разные периоды душ загубили не меньше, чем в России. Только почему-то про Европу мы теперь в этом смысле предпочитаем не говорить, а все время вспоминаем только тех тоталитарных режимах, которые были в России", - отметил глава региона.

По мнению Владимира Якушева, одна из важных проблем на протяжении всей отечественной и зарубежной истории - отношение к человеческому капиталу и к конкретному человеку.

"Я не буду сейчас говорить о Европе и Америке, но какой бы период нашей истории мы ни вспоминали, первостепенное значение придается материальным ресурсам деньгам, золоту, нефти. Я же считаю, что на первом месте - человек. И те потери в человеческом капитале, которые наша страна понесла, например, за период после революции 1917 года, ничем восполнить уже невозможно. Это самая главная катастрофа. Последствия этой трагедии мы ощущаем по сей день", - сказал он.

Именно в нехватке человеческого капитала и в небрежном отношении к нему кроются корни многих проблемы, которые стоят сегодня перед российским государством и обществом, считает глава региона.

"Могу сказать о собственном опыте. Когда в 2005 году я стал губернатором, главным для меня было наполнение бюджета. Сколько у нас денег, сколько мы можем построить дорог, школ, больниц. Но за прошедшие двенадцать лет пришло совершенно иное осмысление приоритетов. Какую мы растим молодежь, кто придет нам на смену? А главное - что мы можем противопоставить новым вызовам? Только качественный человеческий капитал. Поэтому самое большое значение имеют наши вложения в людей, в первую очередь - в образование, которое выводит человеческий капитал на новый уровень. Если наша система образования останется на сегодняшнем уровне, то  сделать рывок в накоплении человеческого капитала будет очень сложно, и новое лицо России не станет таким, каким нам хотелось бы его увидеть", - подчеркнул Владимир Якушев.

Извлекать правильные уроки из российской и мировой истории необходимо не на словах, а на деле, убежден глава региона. "Если мы будем это делать, то совершим меньше ошибок и будем гораздо быстрее двигаться вперед", - заявил губернатор.

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admtyumen.ru
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Евгений Бабенко

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Теги: история , человеческий потенциал , Владимир Якушев , образование , Губернаторские чтения
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