Владимир Якушев: история учит, как не наступать дважды на те же грабли

admtyumen.ru

Анализ исторического опыта управления страной, развития промышленности и сельского хозяйства помогает не только избежать многих ошибок, но и сэкономить ресурсы и время.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, комментируя доклад доктора исторических наук, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, профессора Центрально-Европейского университета в Будапеште Алексея Миллера на ХХХ Губернаторских чтениях.

"В докладе "История и политика: как наше настоящее и будущее связаны с нашим прошлым?" Алексей Миллер высказал очень интересный тезис: история жива, пока мы о ней говорим и спорим. Докладчик затронул тему региональной истории. Вопрос в том, пользуемся ли мы ее уроками или действуем как слоны в посудной лавке? Я могу сказать, что пока в большей степени как слоны. Мы знаем историю региона. В то же время, работая над целым рядом программ, проводя мозговые штурмы, разрабатывая различные документы, мы тратим очень много энергии и ресурсов. Но когда заглядываем в нашу историю, а мы все чаще это делаем, то оказывается, что очень много полезных вещей было придумано до нас", - отметил губернатор.

Очень критически относясь к советскому периоду отечественной истории, сегодняшние управленцы порой пренебрегают накопленным в то время ценным опытом, или просто не знают о нем, считает Владимир Якушев.

"Коммунистическая партия тоже занималась развитием промышленности и агропромышленного комплекса. Когда мы, набравшись определенного опыта, начинаем поднимать материалы тех лет, то находим там ответы на многие из тех вопросов, на которые пытались ответить сами, варясь в собственном соку и не заглядывая в нашу историю. Появляется очень много удивительных фактов, интересных находок, исследований и умозаключений, которые могут лечь в основу всей той огромной работы, которую мы проводим сегодня для развития региона. Я неоднократно ловил себя на этой мысли. Если спроецировать эту ситуацию на всю страну, то можно ужаснуться тому огромному количеству энергии и ресурсов, которые тратятся в попытках создать то, что уже было создано либо в советские либо в дореволюционные времена", - сказал губернатор.

По мнению Владимира Якушева, сегодняшние управленцы должны не только интересоваться успешными практиками зарубежных стран, но и как можно чаще обращаться к историческому опыту своих предшественников. Это поможет сэкономить деньги и самый главный ресурс - время, подчеркнул глава региона.

"Во второй раз проходить путь, который уже был пройден до нас, набивая при этом те же шишки и наступая на те же грабли - это неправильно", - уверен губернатор.

Евгений Бабенко