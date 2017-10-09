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На Губернаторских чтениях обсудят, как связаны политика и история

17:05 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Губернаторские чтения. Фото www.admtyumen.ru

Тридцатые Губернаторские чтения состоятся в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 10 октября. Начало в 11 часов. 

Тема встречи – "История и политика: как наше настоящее и будущее связаны с нашим прошлым?". Главный гость проекта - доктор исторических наук, профессор Европейского университета (Санкт-Петербург) и Центрально-Европейского университета (Будапешт) Алексей Миллер. 

В дискуссии примут участие и выступят с содокладами директор Социально-гуманитарного института Тюменского государственного университета Игорь Чубаров (тема доклада - "Исторические основания интердисциплинарных образовательных и научных проектов Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета: вызовы цифровой эпохи и долги прошлого"), заместитель директора Института истории и политических наук Тюменского государственного университета Сергей Козлов (тема доклада - "Войны памяти" в Византии и Руси: как мифы прошлого становятся реальностью настоящего") и генеральный директор ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" Светлана Сидорова (тема доклада - "Музейное просвещение в контексте политики памяти"). 

В рамках свободного микрофона участники встречи смогут задать основному лектору вопросы.

Онлайн-трансляция Губернаторских чтений состоится на официальном портале органов государственной власти Тюменской области и на сайте агентства "Тюменская линия". Наиболее актуальные и интересные моменты Губернаторских чтений можно прочесть в Твиттере информационного агентства "Тюменская линия". Используя в микроблоге хэштег #чтения72 , читатели смогут в режиме реального времени узнать ключевые моменты доклада Алексея Миллера.

Напомним, что проект "Губернаторские чтения" проходит под патронажем главы Тюменской области Владимира Якушева и представляет собой серию публичных выступлений ведущих отечественных экономистов, социологов, политологов.

В этот же день, 10 октября в Тюменском государственном университете Алексей Миллер проведет мастер-класс "Нация в России - прошлое и настоящее. Опыт одного исследователя". Начало в 15 часов 30 минут. Лектор расскажет об основных подводных камнях темы наций и национализма и как с ними справляться (на основании личного преподавательского и исследовательского опыта).

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Теги: Алексей Миллер , ТюмГУ , Губернаторские чтения
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