На Губернаторских чтениях обсудят, как связаны политика и история

Губернаторские чтения. Фото www.admtyumen.ru

Тридцатые Губернаторские чтения состоятся в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 10 октября. Начало в 11 часов.

Тема встречи – "История и политика: как наше настоящее и будущее связаны с нашим прошлым?". Главный гость проекта - доктор исторических наук, профессор Европейского университета (Санкт-Петербург) и Центрально-Европейского университета (Будапешт) Алексей Миллер.

В дискуссии примут участие и выступят с содокладами директор Социально-гуманитарного института Тюменского государственного университета Игорь Чубаров (тема доклада - "Исторические основания интердисциплинарных образовательных и научных проектов Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета: вызовы цифровой эпохи и долги прошлого"), заместитель директора Института истории и политических наук Тюменского государственного университета Сергей Козлов (тема доклада - "Войны памяти" в Византии и Руси: как мифы прошлого становятся реальностью настоящего") и генеральный директор ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" Светлана Сидорова (тема доклада - "Музейное просвещение в контексте политики памяти").

В рамках свободного микрофона участники встречи смогут задать основному лектору вопросы.

Онлайн-трансляция Губернаторских чтений состоится на официальном портале органов государственной власти Тюменской области и на сайте агентства "Тюменская линия". Наиболее актуальные и интересные моменты Губернаторских чтений можно прочесть в Твиттере информационного агентства "Тюменская линия". Используя в микроблоге хэштег #чтения72 , читатели смогут в режиме реального времени узнать ключевые моменты доклада Алексея Миллера.

Напомним, что проект "Губернаторские чтения" проходит под патронажем главы Тюменской области Владимира Якушева и представляет собой серию публичных выступлений ведущих отечественных экономистов, социологов, политологов.

В этот же день, 10 октября в Тюменском государственном университете Алексей Миллер проведет мастер-класс "Нация в России - прошлое и настоящее. Опыт одного исследователя". Начало в 15 часов 30 минут. Лектор расскажет об основных подводных камнях темы наций и национализма и как с ними справляться (на основании личного преподавательского и исследовательского опыта).