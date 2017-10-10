Трансляция Губернаторских чтений пройдет на сайте агентства "Тюменская линия"

Трансляция Губернаторских чтений пройдет на сайте Тюменской линии. Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн-трансляция Губернаторских чтений пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия" и в Твиттере агентства 10 октября в 11 часов.

Основная тема встречи - "История и политика: как наше настоящее и будущее связаны с нашим прошлым?". Главный гость проекта - доктор исторических наук, профессор Европейского университета и Центрально-Европейского университета Алексей Миллер.

Используя в микроблоге хэштег #чтения72 , читатели могут в режиме реального времени узнать ключевые моменты доклада, также на сайте будут приведены мнения губернатора и экспертов.

Корреспонденты информационного агентства предоставят наиболее актуальные комментарии чиновников, депутатов и представителей общественных организаций по итогам Губернаторских чтений.

Напомним, что проект "Губернаторские чтения" проходит под патронажем главы Тюменской области Владимира Якушева и представляет собой серию публичных выступлений ведущих отечественных экономистов, социологов, политологов.