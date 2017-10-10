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Трансляция Губернаторских чтений пройдет на сайте агентства "Тюменская линия"

09:19 10 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Трансляция Губернаторских чтений пройдет на сайте Тюменской линии. Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн-трансляция Губернаторских чтений пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия" и в Твиттере агентства 10 октября в 11 часов.

Основная тема встречи  - "История и политика: как наше настоящее и будущее связаны с нашим прошлым?". Главный гость проекта - доктор исторических наук, профессор Европейского университета и Центрально-Европейского университета Алексей Миллер.

Используя в микроблоге хэштег #чтения72 , читатели могут в режиме реального времени узнать ключевые моменты доклада, также на сайте будут приведены мнения губернатора и экспертов.

Корреспонденты информационного агентства предоставят наиболее актуальные комментарии чиновников, депутатов  и представителей общественных организаций по итогам Губернаторских чтений.

Напомним, что проект "Губернаторские чтения" проходит под патронажем главы Тюменской области Владимира Якушева и представляет собой серию публичных выступлений ведущих отечественных экономистов, социологов, политологов.

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Теги: Владимир Якушев , трансляции , Губернаторские чтения
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