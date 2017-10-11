Тюменский госуниверситет перестроят по модели города

admtyumen.ru

Модернизированный Тюменский госуниверситет будет построен по модели города. Об этом заявил в содокладе на ХХХ Губернаторских чтениях директор Социально-гуманитарного института ТюмГУ Игорь Чубаров.

"В Тюменском госуниверситете грядут серьезные перемены. Собственно, они уже начались. Объединение гуманитарных факультетов - один из важных этапов модернизации университетской жизни и образования. Новый институт построен по модели города. Это администрация, центр с какими-то различными проектами, попытками ввести новые образовательные программы, в том числе - междисциплинарные", - считает Игорь Чубаров.

В качестве примера новых междисциплинарных образовательных программ директор Социально-гуманитарного института ТюмГУ назвал страноведение. "Это не просто наука история, она сопровождается филологическими изысканиями, литературоведческими сюжетами, философскими темами. Такого года программы мы сейчас разрабатываем", - рассказал он.

По словам Игоря Чубарова, в университетскую программу планируется ввести необязательные элективные курсы, которые студент сможет выбирать самостоятельно. "Это та часть университетского города, в которой студенты смогут выбирать, где им находиться - в библиотеке или в спортзале. Либо просто гулять", - сказал директор института.

Кроме того, по мнению Игоря Чубарова, настало время для создания университетских лабораторий и переходу к научно-исследовательской деятельности. "Образовательное и исследовательское направления должны пересекаться. Но лаборатории должны задавать научную повестку", - уверен он.

Евгений Бабенко