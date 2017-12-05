Уголовное дело по факту расправы на улице Ямской расследуют в Тюмени

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Мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в октябре 2017 года компания знакомых распивала алкоголь в квартире на ул. Ямской. Между 41-летним обвиняемым и хозяином квартиры произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник зарезал 27-летнего молодого человека. Мужчина и его 26-летняя подруга собрали вещи, предметы, орудие преступления и выбросили в мусорный бак. Тело хозяина квартиры обнаружили родственники спустя несколько дней.

Полицейские задержали лиц, подозреваемых в совершении преступления. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Девушка обвиняется в укрывательстве преступления.