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Тюменских биатлонистов отметили государственными спортивными стипендиями

14:52 05 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменских биатлонистов отметили государственными спортивными стипендиями. Фото пресс-службы Центра

Девять воспитанников Центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой стали почетными стипендиатами государственной спортивной стипендии, которые торжественно вручили 4 декабря. 

Как сообщает пресс-служба Центра, на церемонии вручения государственных спортивных стипендий  удостоверениями стипендиатов отметили около 80 спортсменов со всей Тюменской области. Участников поздравили директор департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по спорту Тюменской области Сергей Вотинов, директор Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Елена Брохес. 

Биатлонистов Александра Бабушкина, Виктора Белова, Алексея Жернакова, Алексея Огорелкова, Дарью Сидорову, Даниила Соловьёва, Дениса Таштимерова, Алёну Третьякову и Ксению Шнейдер отметили стипендиями по результатам спортивного сезона 2016 года. Каждый из них показал выдающиеся результаты на соревнованиях в России и за ее пределами, достойно представляя Центр.

По словам ребят, получать такое вознаграждение за свой труд очень приятно, значимо и заставляет профессионально расти. 

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Теги: Дмитрий Грамотин , биатлон

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