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Тюменская область выходит на новый уровень развития медицинской реабилитации

17:04 05 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

Тюменская область стоит у истоков нового для российского здравоохранения направления – медицинской реабилитации. Первоочередной задачей является подготовка квалифицированных кадров в этой сфере. Об этом по итогам всероссийской конференции, посвященной инновационным технологиям нейрореабилитации пациентов, заявила главный реабилитолог региона Людмила Барсукова.

Конференция состоялась на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 1 декабря. В ней приняли участие ведущие российские эксперты в области реабилитации и более 70 специалистов из городов Тюменской области и соседних регионов.

"Прекрасно, что появляются новые роботизированные технологии, но руки врача незаменимы. Мы ожидаем, что в 2018 году будет утверждена новая профессия – врач физической и медицинской реабилитации. Это лечащий врач, специалист широкого спектра, который будет отслеживать физические и функциональные потребности пациента, владеть физиотерапией, лечебной гимнастикой. Он будет работать непосредственно с пациентом, а помогать ему будут при необходимости специалисты других профилей", - отметила она.

По ее словам, в Тюменской области сегодня среди детей, нуждающихся в медицинской реабилитации, наибольшее распространение имеют психические заболевания. Среди взрослых большую долю занимают пациенты с нарушениями мозгового кровообращения.

"Важно, что в регионах России сейчас развивают методы реабилитации таких больныхи один из положительных результатов – снижение степени инвалидности. То есть, если раньше было больше инвалидов 1-2 групп, то сегодня больше 2 и 3 группы. Больше людей могут себя обслуживать, адаптироваться в социуме, это сказывается на уровне жизни в целом", - добавила главный реабилитолог Тюменской области.

Как рассказал заведующий организационно-методическим отделом ФЦН Тюмени, врач-невролог, к.м.н.председатель Тюменского областного регионального отделения Союза реабилитологов России Алексей Кудряшов, знаковым событием для конференции стало участие Союза реабилитологов России. Главная задача таких мероприятий – объединить усилия коллег, познакомить их с отечественными и зарубежными лидерами этой сферы и консолидировано развиваться.

"Мы знаем, что недостаточно одной только теории, поэтому, по традиции, организовали мастер-классы. Один из них был посвящен ведению и реабилитации пациентов с дисфагией – серьезным осложнением, которое может привести к асфиксии и мгновенной смерти. На втором мастер-классе продемонстрировали применение экзоскелета – российской разработки, которая позволяет людям, прикованным к постели, вертикализоваться и заново учиться движениям. Это оказывает колоссальный психологический эффект на пациента, дает ему стимул к реабилитации", - прокомментировал он.

Представленные на конференции разработки произвели впечатление на участников. По мнению врача-невролога из Заводоуковска Раисы Сидоренко, такие аппараты, как экзоскелет необходимо внедрять в медицинских учреждениях страны.

"Как практикующему врачу мне бы хотелось, чтобы государство пошло навстречу пациентам и позволяло им брать такие устройства для реабилитации на необходимый срок домой, чтобы достигать лучшего эффекта", - сказала она.

Эксперт тюменского бюро медико-социальной экспертизы Валентина Богданова добавила, что большое значение в реабилитации имеет индивидуальный подход, возраст и психоэмоциональный настрой пациента. 

Конференция состоялась на базе ФЦН Тюмени неслучайно. Отделение нейрореабилитации здесь было создано руководителем центра Альбертом Суфиановым в 2011 году – за год до того, как появился официальный приказ Министерства здравоохранения РФ об организации медицинской реабилитации. Идея главного врача эффективно оправдала себя на практике, и сегодня многие наработки ФЦН интересны клиникам страны.

"Потребность в реабилитации сегодня в сотни раз выше, чем мы можем ее удовлетворить, при этом, с развитием современных методов диагностики и лечения, потребность растет еще больше. Это видно и на примере ФЦН. До появления нашего центра пациенты часто не имели шансов выжить. Теперь нейрохирурги их спасают, но нужно восстанавливать и качество жизни. Если хирурги сохраняют жизнь, то задача реабилитологов – сделать ее максимально полноценной, чтобы человек был адаптирован и в семье, и в социуме", - отметил главный врач ФЦН, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, профессор Альберт Суфианов.

Организаторами конференции выступили: Союз реабилитологов России, Ассоциация нейрохирургов Тюменской области, региональные департаменты здравоохранения и социального развития.

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Теги: ФЦН , инвалиды , медицина , конференция , Альберт Суфианов , реабилитация

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