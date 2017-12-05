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В Ханты-Мансийске царица Зима поднимет флаг Новогодней столицы России

17:48 05 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
admhmansy.ru

Деды Морозы и Снегурочки соберутся на Всероссийский съезд в Ханты-Мансийске 8 декабря.

Грандиозное шоу под открытым небом начнется в 19 часов. В программе мероприятия: дефиле в костюмах, массовый флешмоб с участием 50 бородатых волшебников, встреча с главным Дедом Морозом из Великого Устюга, зажжение новогодней ели и старт проекта "Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2017-2018".

Во время церемонии открытия царица Зима со свитой Снежинок и помощниками – Снеговиком и Олененком поднимут флаг Новогодней столицы России, после чего небо озариться красочным фейерверком. В этот вечер Морозы проявят чудеса ловкости и морозоустойчивости на соревнованиях по метанию валенка и в процедуре обливания водой.

9 декабря в 18 часов 30 минут в КВЦ "Югра-Экспо" начнется конкурсный просмотр номинации "Эстрадный номер", посетить который могут все желающие. Именно здесь Деды Морозы и Снегурочки покажут лучшие творческие номера, посвященные предстоящему году, расскажут зимние истории, проведут игры и конкурсы для детей и взрослых. Профессионально оценивать работу массовиков-затейников в течение двух дней будут детское и взрослое жюри, лучшие номера во всех номинациях будут определены по сумме оценок.

10 декабря в 18 часов все Деды Морозы соберутся в природном парке "Долина Ручьев", чтобы поиграть в активные игры и провести импровизированные соревнования по сказочным видам спорта. Развлекательная программа "У костра" согреет участников и вернет в детство, сообщает пресс-служба администрации Ханты-Мансийска.

Напомним, что Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек пройдет у Ханты-Мансийске в 11-ый раз.

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Теги: Ханты-Мансийск , Новый Год , Дед Мороз

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