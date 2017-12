Яндекс. Музыка: в десятку песен года попали четыре композиции на русском языке

Эд Ширан/www.formulakino.ru

Композиция Shape of You поп-музыканта Эда Ширана возглавила рейтинг наиболее популярных песен у жителей России за 2017 год, который составил сервис "Яндекс.Музыка". Об этом сообщает "Лента.ру" .

Помимо этого британец занял первую строчку в рейтинге любимых исполнителей у россиян, а его альбом "÷" возглавил Топ наиболее популярных пластинок года.

На втором месте — песня российской группы Burito "По волнам". Третья строчка досталась композиции Believer коллектива Imagine Dragons.

В Топ-10 также вошли треки Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки, "Тает лед" группы "Грибы", "Случайная" украинской певицы LOBODA, Attention американского певца Чарли Пута, Feel It Still рокеров Portugal. The Man, "Неделимы" украинского дуэта Artik & Asti. Завершает рейтинг еще одна песня Imagine Dragons — Thunder.

Летом хит Эда Ширана также лидировал в списке самых популярных песен среди жителей России.