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Областной слет юных автоинспекторов пройдет в Тюмени

Общество, 18:53 24 ноября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ХХ областной слет юных инспекторов движения из Тюменской области и Югры пройдет в Тюмени с 25 по 27 ноября. Участников ждет конкурсная программа.

Им предстоит выполнить творческие задания, практические задания по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП людям, пройти тестирование по ПДД. Юные автоинспекторы будут мотивировать родителей учить детей ПДД, перевозить их в удерживающих устройствах и применять "детский стиль" вождения

Также ребята примут участие в мастер-классах и флешмобе #СтаньЗаметным, посвященном популяризации светововзращающих элементов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В регионе более 6 тыс. юных инспекторов движения. Школьники проводят работу по снижению детской дорожной аварийности не только со своими сверстниками и младшими детьми, но и со взрослыми, призывая их соблюдать ПДД.

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# слет , ЮИД

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