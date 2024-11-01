В Тюменской области открыли первое почтовое отделение в быстровозводимом здании

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Первое отделение связи, сконструированное по технологии быстровозводимых зданий, отрыла в Тюменской области Почта России. Оно появилось в селе Кулаково Тюменского района на ул. Семёновых, 43.

До конца года компания откроет ещё 13 таких отделений в Тюменском, Упоровском, Ярковском, Тобольском, Вагайском, Юргинском, Голышмановском и Казанском районах. Кроме того, по данным пресс-службы регионального отделения Почты России, завершается ремонт двух отделений в селе Беркут Ялуторовского района и в селе Малая Зоркальцева Тобольского района.

Как отметил директор регионального управления Почты России Виктор Валов, социальное значение таких быстровозводимых конструкций для сельских почтовых отделений сложно переоценить. Так, жители могут оплатить коммунальные платежи, получить пенсию, приобрести товары первой необходимости, отправить срочную телеграмму в город, провести экспресс-тестирование состояния здоровья и пополнить запасы домашней аптечки.

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

"Доступность этих услуг важна для сельских жителей, особенно отдалённых поселений. Помимо прочего в модернизированных отделениях можно оформить "Пушкинскую карту", получить заказы с Ozon или Авито, воспользоваться услугой активации учётной записи и изменения данных на Госуслугах", - рассказал он.

Модернизация сельских почтовых отделений проводится по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке "Единой России". Масштабный проект стартовал в 2022 году по всей стране. В Тюменской области с начала проекта отремонтированы 23 отделения. Это повысило качество услуг для более чем 80 тыс. жителей.

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

По словам заместителя председателя Тюменской облдумы Андрея Артюхова, в планах - привести в нормативное состояние уже существующие почтовые отделения, оснастить их необходимым оборудованием и новой мебелью, а также построить на местах современные и многофункциональные здания.