Воспитанники Тюменского ПКУ создают "умную" парковку

mil.ru

Проект автоматизированного паркинга команды кадет Тюменского президентского кадетского училища признан лучшим на конкурс по робототехнике и программированию.

Юные участники состязаний встретились на базе Школы инженерного резерва Тюменского индустриального университета. Конкурс проходил по профилям Mindstorms (3–11 класс) и Arduino (5–11 класс). В нем участвовали 160 ребят из Тюмени и Тобольска. В профиле Lego Mindstorms командам предстояло создать робота или автоматизированную систему по направлениям "Умный дом", "Умная парковка" и "Умный сортировщик мусора", сообщает пресс-служба Минобороны.

В состав команды победителя вошли Марк Аржановский, Михаил Бутвин, Данила Давлетов, Георгий Хабнер и Богдан Тихонов.

"Кадеты изначально были настроены на победу, ведь они были на голову выше соперников, а это более десяти команд. Ребята успешно защитили проект, ответили на вопросы жюри и даже показали код придуманной программы. Сейчас мы продолжаем подготовку к фестивалю "Робофест-2018". Планируем хорошо выступить на городском и региональном этапах, а затем поехать на всероссийский", – поделился тренер по робототехнике ТПКУ Алексей Фарафонов.

"Наша команда плодотворно подготовилась к соревнованиям по робототехнике. Проект "Умная парковка" был продуман до тонкостей, мы проработали в нём все мелочи. Думаю, что у нашего паркинга есть хорошие шансы на развитие, и мы обязательно представим его на других конкурсах", –поделился кадет Марк Аржановский.