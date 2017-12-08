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На новом комплексе DAMATE будут производить более сорока тысяч тонн молока в год

09:54 08 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Самые передовые технологии молочного животноводства используются на молочно-товарном комплексе на 4 тыс. 600 голов дойного стада в Голышмановском районе. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, отвечая на вопросы журналистов после торжественной церемонии открытия крупного сельхозпредприятия.

"Молочно-товарный комплекс, построенный агрохолдингом DAMATE - один из самых современных в России. Это очень важный проект, эталон, к которому надо стремиться. Появление такого сельхозпредприятия на тюменской земле - еще один этап решения задачи по обеспечению продовольственной безопасности региона и страны, которую ставит перед нами президент России Владимир Путин. Мы должны обеспечить людей собственными качественными и экологически чистыми продуктами питания. Новый молочно-товарный комплекс соответствует всем этим критериям", - отметил губернатор.

На новом сельхозпредприятии создано более 250 рабочих мест с достойной зарплатой для жителей Голышмановского района. Это важнейший социальный эффект от реализации инвестиционного проекта, подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, общий объем инвестиций в строительство молочно-товарного комплекса составил 5,7 млрд рублей. Инвестор получил государственную поддержку в размере 1 млрд 69,7 млн рублей, из них 45,9% направлено из областного бюджета и 54,1% - из федерального бюджета.

"С момента выделения земли под строительство и до ввода молочно-товарного комплекса в эксплуатацию над проектом работало большое количество людей из разных отраслей - управленцы, строители, поставщики оборудования. Я очень доволен, что этот крупный и непростой проект состоялся", - сказал Владимир Якушев.

Глава региона поблагодарил агрохолдинг DAMATE за успешную реализацию проекта и выразил признательность за поддержку федеральному министреству сельского хозяйства и Национальному союзу производителей молока.

Директор департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Харон Амерханов отметил, что в Западной Сибири впервые реализован такой масштабный проект в сфере молочного животноводства.

"Этот комплекс стал 2222, который открыт на территории России с 2008 года. Он один из самых лучших и самых крупных в нашей стране. Это событие важное не только для Тюменской области, но и всей России и нашей животноводческой отрасли",- подчеркнул он.

После выхода на полную мощность комплекс будет производить 120 тонн в день или 42 тыс. тонн молока в год, надой на корову составит более 9 тыс. литров в год.

Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Якушев , инвестиционный проект , господдержка , Дамате , молочно-товарный комплекс , Голышмановский район

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