Предпринимателей Тюмени обучат работать с клиентами

Предпринимателей Тюмени обучат работать с клиентами . Фото: Мегафон

Для тюменских предпринимателей проведут бесплатный семинар о клиентоориентированности. Мероприятие проводится Торгово-Промышленной палатой Тюменской области совместно с тюменским бизнес-экспертом Еленой Сидоровой.

Семинар "Клиентоориентированность. Вся правда о внедрении" пройдет 12 декабря в конференц-зале бизнес-центра "Нобель-Парк". Приглашенные спикеры поделятся с участниками семинара рабочими, действующими в России, практиками, обсудят частые ошибки, совершаемые предпринимателями, когда они только приступают к внедрению "ориентации на клиента", дадут различные советы по общению с "трудными" клиентами и многое другое.

Встреча начнется в 15 часов, участие в ней может бесплатно принять любой желающий, отставив предварительно заявку на электронную почту katerina-tsareva@list.ru или позвонив по телефону 68-93-79, пишет "Тюменская область сегодня".