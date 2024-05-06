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Два дома культуры реновируют в Тобольском районе

Общество, 12:58 06 мая 2024

телеграм-канал Леонида Митрюшкина | Фото: телеграм-канал Леонида Митрюшкина

Капитальный ремонт проходит в домах культуры в д. Загваздиной и с. Булашово Тобольского района. Строители застелили кровлю зданий, засыпали основу под половое покрытие и полностью завершили демонтаж внутри помещений, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

В доме культуры в с. Булашово будут работать танцевальный зал, библиотека и коворкинг-зона. В зрительном зале количество мест увеличится до 186. В доме культуры д. Загваздиной отремонтируют потолок, инженерные системы, благоустроят прилегающие территории. В зрительном зале будет 139 посадочных мест.

Реновация в сельских учреждений культуры проводится в рамках нацпроекта "Культура" и при поддержке правительства Тюменской области.

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# дома культуры , ремонт

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