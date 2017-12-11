В Тюмени назовут стипендиатов фонда Дениса Мацуева "Новые имена"

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Юные музыканты Тюменской области, прошедшие отборочный этап конкурса Всероссийского творческого проекта фонда "Новые имена", станут обладателями стипендии.

Как сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения, конкурс проходит ежегодно в рамках музыкального фестиваля Дениса Мацуева, который в этом году состоится в тюменской филармонии 16, 17 и 18 декабря. В рамках конкурса состоятся мастер-классы и консультации ведущих профессоров и признанных музыкантов российской исполнительской школы.

В этом году в отборочном этапе конкурса участвовали 30 музыкантов из разных районов Тюменской области, из Тобольска, Ишима, Нижневартовска. Конкурсанты в возрасте 10-13 лет и 14-17 лет выступали в номинациях: "Фортепиано", "Флейта", "Скрипка", "Гитара", "Аккордеон", "Академический вокал" и других.

Напомним, благотворительная программа "Новые имена" создана для поиска и поддержки молодых талантов. С 2008 года фонд возглавляет Денис Мацуев.

Стипендиаты фонда "Новые имена" участвуют в Молодежных дельфийских играх России, Общероссийском конкурсе "Молодые дарования России", в образовательных программах центра "Сириус" (Сочи).