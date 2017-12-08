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В Сургуте полиция ищет "подломщицу" купюр

16:49 08 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
86.мвд.рф

Сургутские полицейские устанавливают личность женщины, которая обманула продавца магазина на 4 тыс. 950 рублей.

Полицейские установили, что мошенница приобрела в магазине товар на 50 рублей. Для расчета она протянула продавцу купюру достоинством 5 тыс. рублей. Девушка держала ее в руках, а продавец отсчитывал сдачу из кассы. Затем мошенница незаметно подломила купюру и убрала ее через карман для мелочи, обратно в кошелек.

О личности и местонахождении женщины просят сообщить по телефону дежурной части ОМВД (8-3462) 74-60-02.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

"Подлом" денежных средств может осуществляться и таким образом: дают крупную купюру, просят разменять на более мелкую, после чего отказываются от обмена, получают свою крупную купюру назад, а при возврате денег, сдачи, половину, незаметно, сминают себе в ладонь. В других случаях, настолько запутывают продавца, что тот забывает, принял ли он деньги от клиента, выдал ли сдачу. В результате предприятие несет убытки, а мошенники наживаются, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

86.мвд.рф

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Теги: полиция , уголовное дело , мошенничество , Сургут

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