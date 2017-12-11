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"Увидеть невидимое": в Тюмени пройдет выставка ультрафиолетовой живописи

09:43 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
www.shushara.ru

Персональная выставка художника Александра Амелина-Иахина "Преображение" откроется в музее "Усадьба Колокольниковых" 13 декабря в 16 часов, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

"Преображение" – выставка ультрафиолетовой живописи. Данный тип живописи выполняется с помощью особых флюоресцирующих красок, которые меняют свой цвет и яркость при попадании на них ультрафиолетового освещения. С его помощью картины оживают и приобретают новые узоры и рисунки.

Вниманию публики будет представлен полиптих из семи частей и другие произведения автора. На выставке планируются встречи с молодыми художниками и другими представителями творческой интеллигенции. Экспозиция будет доступна посетителям до 18 февраля 2018 года.

Александр Амелин-Иахин – плакатист, живописец, член Союза художников России. Родился в Ишиме Тюменской области, закончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. Мухиной. Был участником различных международных, всесоюзных и региональных выставок.

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Теги: музей , живопись , культура , выставка

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