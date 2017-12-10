На аукционе в Германии деревню продали за сто сорок тысяч евро

Деревню в Германии продали по сходной цене/sp-nadegdino.ru

Небольшое поселение в федеральной земле Бранденбург в Германии ушло с молотка за 140 тыс. евро, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

Отмечается, что деревушка Альвине с населением 15 человек, занимающая территорию общей площадью 16 тыс. кв. метров, была выставлена на торги после того, как предыдущий владелец не смог оплатить ренту.

На территории поселения примерно в 100 км от Берлина находятся несколько жилых домов, многие из которых пустуют, а также гаражи и подсобные помещения.

Анонимный покупатель сообщил о желании приобрести деревушку по телефону, ее начальная стоимость составляла 125 тыс. евро. Новый владелец обязуется взять на себя заботы по содержанию деревни.