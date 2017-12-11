Тюменцы редко пользуются средствами экстренной связи с полицией

Комплекс "Гражданин-полиция", фото ИА Тюменская линия

Около 10 комплексов экстренной связи "Гражданин - полиция" круглосуточно работают в Тюмени.

Напомним, они появились в рамках проекта "Безопасный город". Выглядит комплекс как яркий столб с кнопкой. Если человек попал в беду, ему не нужно дожидаться участкового, вызвать наряд можно одним нажатием кнопки. Звонок поступит на пульт дежурного, полицейские увидят адрес и оперативно выедут на место.

Преимущественно такие комплексы расположены в отдаленных частях города: на Лесобазе, ул. Мелиораторов, микрорайоне ДОК "Красный Октябрь". Однако жители пользуются ими редко – пару раз в год. Как отметили в пресс-службе УМВД России по Тюмени, чаще всего горожане созваниваются с правоохранителями через сотовую связь и телефоны доверия.

Комплекс "Гражданин-полиция", фото ИА Тюменская линия

Евгения Шевцова