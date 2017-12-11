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Пункты проката в Ишиме пополнились зимним инвентарем

14:05 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Шесть ледовых кортов будут работать в Ишиме нынешней зимой. Четыре из них на базе школ № 3,4,7 и 31. Еще два – на стадионе "Центральный" и СК "Локомотив". Спортивные учреждения уже готовы встретить любителей здорового образа жизни. В текущем году они увеличили площадь ледового покрытия катков практически на 20 процентов. Вокруг кортов оборудованы трассы для скандинавской ходьбы.

По данным департамента по социальным вопросам администрации города Ишима, обновлен инвентарь спортивных учреждений. В пункт проката стадиона "Центральный" поступило 35 ледянок и тюбингов, 15 комплектов лыж переданы спортивному комплексу "Юность". Детско-юношеская школа олимпийского резерва пополнилась пятнадцатью пар лыж и лыжероллеров. На базе всех спортивных учреждений будут работать пункты проката спортинвентаря. Продолжается строительство ледовых горок.

Ледовые композиции на площади Коркина в виде Деда Мороза, Снегурочки и собаки-таксы дополнят праздничное убранство города, сообщает пресс-служба администрации Ишима. На улицах города установят более 60 световых иллюминаций.

Вновь планируется изготовление снежных горок и установка новогодних елей в микрорайонах города – на улицах Заречной (в районе ЖБИ), Ворошилова, Большой и других.

К праздничному оформлению привлечены образовательные организации и учреждения культуры города Ишима.

Соб. инф.

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Теги: Ишим , Новый Год , новогоднее оформление , прокат , зимний отдых

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