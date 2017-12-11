Трехлетняя девочка пострадала в дорожной аварии возле Ишима

Фото ИА "Тюменская линия"

Три человека пострадали в аварии на автодороге Тюмень - Омск 10 декабря. Женщина 1989 года рождения на "Тойоте Витц" не справилась с управлением, машину занесло и произошло столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной ДАФ XF105 с полуприцепом.

Травмы получили водитель "Тойоты", мужчина 1990 года рождения и трехлетняя девочка. Все были пристегнуты, малышка ехала в детском кресле на заднем сиденьи. Их госпитализировали в областную больницу № 4 города Ишима.

С 8 по 10 декабря сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" на территории Ишима и Ишимского муниципального района выявили 185 нарушений Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба дорожной полиции. Два водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Зарегистрировано 50 нарушений дорожных правил пешеходами, пять водителей неправильно перевозили детей, 21 человек забыл пристегнуться, шесть водителей не уступили дорогу пешеходам на зебре.

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Соб. инф.