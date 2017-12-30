Викуловчане охотно посещают музеи, клубы и библиотеки

Фото ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 800 мероприятий провели в клубах, сельских домах культуры и центре культуры и досуга Викуловского района с начала 2017 года. Их посетили около 300 тыс. человек.

Самыми массовыми мероприятиями стали День победы, праздник села и молодежи, День России и День Тюменской области. Также традиционно викуловчане охотно посещают Масленицу, новогодние мероприятия и отраслевые праздники.

Библиотеки района за это время посетили 33 тыс. человек. Всего проведено около 1 тыс. 500 мероприятий. В музеи района с начала года пришли 26 тыс. 500 человек. Проведено 1 тыс. 200 мероприятий, в том числе Музейная ночь, Ночь искусств, выставки и собрания по интересам.

Напомним, всего в Тюменской области по данным на конец 2017 года работает 1 тыс. 400 муниципальных библиотек, 568 домов культуры, 18 музеев и 30 детских школ искусств. За 11 месяцев их посещаемость выросла на 10%. Это значит, что каждый житель региона посетил музей, библиотеку или дом культуры не менее восьми раз.

Евгения Шевцова