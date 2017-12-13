Новый пожарный поезд помогает охранять тюменские станции от огня

Фото: УМЧС ТО

Пожарно-тактические учения на железнодорожной станции Тюмень показали технические возможности нового пожарного поезда. Их провели 12 декабря, сообщает УМЧС по Тюменской области.

По легенде, в 10 часов поступил звонок о пламени в складах грузового двора на станции Тюмень. На ликвидацию пожара выехал пожарный поезд. Расчет при помощи переносного лафетного ствола "Комбитор-3000" и устройства комбинированного тушения пожаров с воздушно-механической пеной "Пурга – 10.20.30." локализовал очаг возгорания. Затем пламя было окончательно потушено.

"Новый пожарный поезд, в отличие от своего предшественника, оснащен современным оборудованием, которое позволяет проводить ликвидационные работы в самых тяжелых условиях. В его составе находятся четыре вагона, вагон-насосная станция, крытый вагон чрезвычайных ситуаций и две цистерны-водохранилища на 60 кубометров. Мощность насосов позволяет подавать воду под давлением 10 атмосфер, что дает возможность подать воду на тушение пожара вертикально до 15 метров (или высотой в пятиэтажный дом) и дальностью до 50 метров. Максимальный расход воды регулируется от 500 до 3000 литров в минуту. Для обеспечения связи и ведения переговоров при тушении пожаров и аварийно-спасательных работах в поезде предусмотрена сотовая связь, поездные и мобильные радиостанции. Поезд может работать в автономном режиме до трех суток", - отметил начальник пожарного поезда станции Тюмень Ренат Речапов.

Напомним, поезд поступил в распоряжение тюменских пожарных в ноябре 2017 года. Схема выезда поезда достаточно большая - 385 километров. На восток – до станции Вагай, на север – до станции Усть-Тавда, а на запад – до станции Талица.