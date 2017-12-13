Тюменские депутаты обсудили вопросы безопасности горожан

Тюменские депутаты обсудили вопросы безопасности горожан/tyumen-city.ru

Предложение установить в Тюмени интеллектуальную систему идентификации лиц прозвучало на заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Тюменской городской думы. По мнению депутатов, это позволит эффективно выявлять людей, которые находятся в розыске.

"Мы учтем это предложение, - отметила председатель комиссии Ольга Павлова. - Система дорогая, мы должны уточнить, насколько ее закупка реальна для нашего бюджета".

Вопрос возник в рамках обсуждения мероприятий, которые проводятся в Тюмени для обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

По данным директора департамента безопасности жизнедеятельности Александра Савостеева, в Тюмени более четырехсот таких объектов.

Все объекты с массовым пребыванием людей должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, освещены и находиться под охраной. К некоторым предъявляют требования по установке информационных стендов.

"Сегодня 93 процента объектов оборудованы системой видеонаблюдения, информационные стенды имеют 15 процентов объектов. Остальные меры выполнены полностью. Привести объекты в соответствие с требованиями правообладателям нужно к концу 2018 года. Думаю, эта задача будет выполнена", - отметил Александр Савостеев.

Депутаты подняли вопрос об охране религиозных объектов. Парламентарии подчеркнули актуальность темы, учитывая большое число горожан, присутствующих в храмах.

Как пояснил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов, администрация обладает полномочиями по принятию уведомлений от организаторов массовых мероприятий и направляет полученные данные органам правопорядка.

Руководитель департамента безопасности жизнедеятельности уточнил, что информация также попадает в управу административного округа.

"Все мероприятия с массовым пребывание людей в Тюмени органы полиции отрабатывают", - отметил Александр Севостеев.

Он сообщил, что в 2017 году получено более 500 уведомлений о проведении в Тюмени развлекательных, культурных, спортивных и иных мероприятий.

Татьяна Ковалева