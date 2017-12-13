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Тюменские депутаты обсудили вопросы безопасности горожан

14:27 13 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские депутаты обсудили вопросы безопасности горожан/tyumen-city.ru

Предложение установить в Тюмени интеллектуальную систему идентификации лиц прозвучало на заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Тюменской городской думы. По мнению депутатов, это позволит эффективно выявлять людей, которые находятся в розыске. 

"Мы учтем это предложение, - отметила председатель комиссии Ольга Павлова. - Система дорогая, мы должны уточнить, насколько ее закупка реальна для нашего бюджета".

Вопрос возник в рамках обсуждения мероприятий, которые проводятся в Тюмени для обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. 

По данным директора департамента безопасности жизнедеятельности Александра Савостеева, в Тюмени более четырехсот таких объектов. 

Все объекты с массовым пребыванием людей должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, освещены и находиться под охраной. К некоторым предъявляют требования по установке информационных стендов.  

"Сегодня 93 процента объектов оборудованы системой видеонаблюдения, информационные стенды имеют 15 процентов объектов. Остальные меры выполнены полностью. Привести объекты в соответствие с требованиями правообладателям нужно к концу 2018 года. Думаю, эта задача будет выполнена", - отметил Александр Савостеев. 

Депутаты подняли вопрос об охране религиозных объектов. Парламентарии подчеркнули актуальность темы, учитывая большое число горожан, присутствующих в храмах. 

Как пояснил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов, администрация обладает полномочиями по принятию уведомлений от организаторов массовых мероприятий и направляет полученные данные органам правопорядка.   

Руководитель департамента безопасности жизнедеятельности уточнил, что информация также попадает в управу административного округа. 

"Все мероприятия с массовым пребывание людей в Тюмени органы полиции отрабатывают", - отметил Александр Севостеев. 

Он сообщил, что в 2017 году получено более 500 уведомлений о проведении в Тюмени развлекательных, культурных, спортивных и иных мероприятий. 

Татьяна Ковалева

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Теги: безопасность , антитеррор , гордума

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