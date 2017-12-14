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Тюменские депутаты рассмотрели изменения в устав города

17:00 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские депутаты рассмотрели изменения в устав города/tyumen-city.ru

Вопрос о внесении изменений в устав Тюмени рассмотрели депутаты на заседании комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Тюменской городской думы. 

"В частности, изменения подразумевают переход должности "глава города" от председателя Тюменской городской думы к главе администрации Тюмени. Это основные перемены", - отметил начальник правового отдела городской думы Иван Дзуманон. 

Предлагаемые коррективы горожане ранее обсудили на публичных слушаниях. От тюменцев замечаний не последовало. Один из депутатов городской думы предложил на заседание комиссии ограничить пребывание на должности главы города максимум двумя сроками для одного лица. Участники заседания отметили, что предложение не рассматривалось на публичных слушаниях, поэтому не может быть учтено.

Татьяна Ковалева

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Теги: устав , гордума

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